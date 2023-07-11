"Я зовсім не спортивна": молода дружина Віктора Павліка показала, як виглядає у купальнику (фото)

Дівчина зізналася, що активно зайнялася своїм здоров’ям

Дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно відзначила день народження та поділилася архівними знімками зі студентських років, показала підписникам, як зараз виглядає її фігура.

На своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що перейшла на здорове харчування та зайнялася плаванням, вирішивши вийти із зони комфорту, оскільки раніше вона не любила цей вид спорту.

Катерина Репяхова зайнялася плаванням

Катерина Репяхова показала кілька кадрів у басейні зазначивши, що пишається тим, що у 29 років все ж таки вирішила навчитися правильно плавати, оскільки вона далеко не спортивна і має певні проблеми із силою волі.

Також молода дружина Віктора Павлика розповіла, що намагається правильно харчуватися, зокрема, хоче виключити з раціону жирну їжу, солодке, хлібобулочні вироби та фаст-фуд, якого багато в її житті.

Катерина Репяхова зайнялася своєю фігурою та здоров’ям

Блогерша вирішила бути чесною зі своїми підписниками, тому показала, як зараз виглядає її фігура. Дівчина сфотографувалася у дзеркалі у рожевому роздільному купальнику та підписала кадр: "Як результат ось таку фігуру маю. Сподіваюся показати фото під назвою "Після"".

як виглядає Катерина Репяхова у купальнику

"Телеграф" писав раніше, що Катерина Репяхова розповіла, як її мама відреагувала на весілля з українським співаком Віктором Павліком, який старший за неї на 28 років. Дівчина зазначила, що у чоловіка з її мамою добрі стосунки.