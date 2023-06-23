"Захищала диплом": 29-річна дружина Віктора Павліка показала себе в студентські роки (фото)

Дівчина дуже змінилась за останні роки

Після скандалу з перепусткою на проїзд Південним мостом у Києві, українська блогерка Катерина Павлік (в дівоцтві Реп'яхова) відсвяткувала своє 29-річчя, а нещодавно поділилась з підписниками в соцмережі архівним фото, зробленим у студентські роки.

У сторіс Інстаграму дівчина запостила світлину, на якій вона стоїть за кафедрою в аудиторії перед викладачами. "8 років тому захищала диплом", — підписала фото Катерина (2015 рік).

Варто відзначити, що за останні роки блогерка дуже змінилась в зовнішності. Раніше волосся у Реп'яхової було темнішим. У стосунках з відомим співаком Віктором Павліком дівчина кардинально змінила свій імідж.

Скандал з перепусткою

У травні дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Репяхова опублікувала в Інстаграм відео, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на відео також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Пізніше Павлік поспішив попросити вибачення і повідомив, що він шкодує про те, що сталося, а саму подію називав "невдалим жартом" дружини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили. Не зупинили вибачення Павліка й українців, які почали висловлювати своє обурення у мережі.