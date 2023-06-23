"Защищала диплом": 29-летняя жена Виктора Павлика показала себя в студенческие годы (фото)

Девушка сильно изменилась за последние годы

После скандала с пропуском на проезд по Южному мосту в Киеве, украинская блогерша Екатерина Павлик (в девичестве Репьяхова) отпраздновала свое 29-летие, а недавно поделилась с подписчиками в соцсети архивным фото, сделанным в студенческие годы.

В сторис Инстаграма девушка запостила фотографию, на которой она стоит за кафедрой в аудитории перед преподавателями. "8 лет назад защищала диплом", — подписала фото Екатерина (2015 год).

Стоит отметить, что за последние годы блогерша очень изменилась во внешности. Раньше волосы у Репьяховой были темнее. В отношениях с известным певцом Виктором Павликом девушка кардинально изменила свой имидж.

Скандал с пропуском

В мае жена Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Репяхова опубликовала в Инстаграм видео, как она со своим мужем едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом на видео также видно, как Павлик достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Позже Павлик поспешил извиниться и сообщил, что он сожалеет о случившемся, а само событие называл "неудачной шуткой" жены. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли. Не остановили извинения Павлика и украинцев, которые начали выражать свое возмущение в сети.