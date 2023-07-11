"Я совсем не спортивная": молодая жена Виктора Павлика показала, как выглядит в купальнике (фото)

Девушка призналась, что активно занялась своим здоровьем

Жена Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Репяхова, которая недавно отметила день рождение и поделилась архивными снимками из студенческих лет, показала подписчикам, как сейчас выглядит ее фигура.

На своей странице в Instagram девушка призналась, что перешла на здоровое питание и занялась плаванием, решив выйти из зоны комфорта, поскольку раньше она не любила этот вид спорта.

Екатерина Репяхова занялась плаванием

Екатерина Репяхова показала несколько кадров в бассейне отметив, что гордится тем, что в 29 лет все же решила научиться правильно плавать, поскольку она далеко не спортивная и имеет определенные проблемы с силой воли.

Также молодая жена Виктора Павлика рассказала, что старается правильно питаться, в частности хочет исключить из рациона жирную пищу, сладкое. мучное и фаст-фуд, которое много в ее жизни.

Екатерина Репяхова занялась своей фигурой и здоровьем

Блогерша решила быть честной со своими подписчиками, поэтому показала, как сейчас выглядит ее фигура. Девушка сфотографировалась в зеркале в розовом раздельном купальнике и подписала кадр: "Как результат вот такую фигуру имею. Надеюсь показать фото под названием "После"".

как выглядит Екатерина Репяхова в купальнике

"Телеграф" писал ранее, что Екатерина Репяхова рассказала, как ее мама отреагировала на свадьбу с украинским певцом Виктором Павликом, который старше ее на 28 лет. Девушка отметила, что у мужа с ее мамой хорошие отношения.