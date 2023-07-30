"Я просто аж завалила": під час виступу alyona alyona в Нідерландах відбулася перестрілка (відео)

Виконавиця здивована реакцією організаторів на НП

Українська виконавиця alyona alyona, яка відмовилася від м’яса та цигарок, повідомила про інцидент зі стріляниною під час її виступу в Нідерландах. Про перестрілку зірка дізналася вже після свого концерту.

В InstaStories alyona alyona розповіла, що минулої суботи 29 липня 2023 року дала концерт у рамках фестивалю-карнавалу Rotterdam Unlimited у однойменному місті. Однак на заході сталася НП.

Так, на передостанній пісні, за словами виконавиці, п’ята частина глядачів, що стояли далеко від сцени, почала розбігатися. alyona alyona припустила, що люди поспішили на виступ улюбленого артиста до іншого майданчика. Однак пізніше з’ясувалося, що в цей момент сталася перестрілка, про НП українка дізналася вже після концерту від своїх слухачів.

"Підписник написав, що йшов із сестрою на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ, вони зупинилися, ховалися за рогом. Коли прийшли — мій концерт вже закінчився", — розповіла alyona alyona.

Крім того, виконавиця зазначила, що замість півгодинного виступу на сцені вона була 17 хвилин. Організацією фестивалю знаменитість не зовсім задоволена. Ба більше, через інцидент зі стріляниною захід зупинено не було.

"Я просто аж завалила, серйозно, просто "Роттердам форефа"... Ніхто фестиваль не зупиняв, ніхто не кричав і не пищав, вийшли наступні виконавці. Ніхто нічого на фестивалі не знає — там перестрілка, жесть", — поділилася alyona alyona.

alyona alyona про НП на фестивалі в Нідерландах

Про стрілянину виконавиця дізналася вже після концерту

Стріляти довелося і поліції

Як повідомили місцеві ЗМІ, під час фестивалю невідомі двічі відкрили стрілянину, вогонь у відповідь зробили і правоохоронці. Внаслідок інцидентів є троє постраждалих. Момент, як люди біжать на вулиці Роттердаму після почутої стрілянини, потрапив на відео та був опублікований в Youtube.

Стрілянина в Роттердамі

Зброю виявили просто на вулиці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські артисти часто виступають у Європі, зокрема, заради допомоги українській армії. Проте проросійські сили намагаються зірвати концерти українців, як це було з Олегом Скрипкою й Артемом Пивоваровим у Швейцарії.