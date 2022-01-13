Укр

"Какая булка": Анна Тринчер показала, как выглядела до похудения и увеличения губ (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Анна Тринчер раньше была полненькой Новость обновлена 13 января 2022, 15:51
Анна Тринчер раньше была полненькой

Анна Тринчер не только похудела, но и прибегла к косметологическим процедурам, а теперь планирует увеличить грудь.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, у которой в груди недавно обнаружили опухоль, показала, как выглядела в подростковом возрасте до того, как похудела на 7 килограммов.

На своей странице в Instagram блогерша часто поднимает тему уверенности в себе и работы над комплексами. Девушка отмечает, что ежедневно работает над своими недостатками. Для сравнения Анна выставила в сторис свое подростковое фото и сама отметила очевидные изменения в сторону усовершенствования своего образа: "Смотрите, какая я была булка! А выросла очень даже ниче!".

Анна Тринчер теперь обладательница стройной фигуры
Анна Тринчер теперь обладательница стройной фигуры

Теперь же Анна Тринчер на неопределенное время покинула сеть. Причины такого кардинального решения она открыто уточнять не стала, однако подписчики, которые давно следят за певицей, уверены, что это связано с планируемой операцией по увеличению груди, о которой девушка ранее рассказывала в своем блоге. Анна неоднократно говорила о своем решении сделать пластическую операцию по увеличению груди, чтобы чувствовать себя еще увереннее и даже просила поклонников помочь ей определиться с будущим размером.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина. Парень сделал ей предложение, и девушка сказала заветное "Да", хотя ее родные были против.

Теги:
#Певица #Анна Тринчер
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