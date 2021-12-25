Укр

У 20-летней актрисы Анны Тринчер в груди нашли опухоль

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анна Тринчер напугала фанатов новостью об обнаруженной опухоли Новость обновлена 25 декабря 2021, 11:55
Анна Тринчер напугала фанатов новостью об обнаруженной опухоли

Перед операцией по увеличению груди у певицы нашли доброкачественную опухоль.

Звезда сериала "Школа", популярная украинская певица и блогер 20-летняя Анна Тринчер уже в столь юном возрасте решила подкорректировать свою фигуру с помощью пластического хирурга. Девушка ранее сообщила, что решилась на операцию по увеличению груди.

Перед операцией Анне нужно было сдать несколько важных анализов и пройти ряд процедур, среди которых сдача крови, УЗИ и т.д. И вот во время ультразвукового исследования у артистки выявили "кое-что неприятное", о чем сообщила Тринчер на своей странице в Инстаграм.

После этого заявления, Анна на время перестала говорить о своем здоровье, чем очень напугала своих фанатов. Однако позже вышла на связь и рассказала, что у нее обнаружили фиброаденому. Девушка очень испугалась, что у нее обнаружили подобное, да и статьи в поисковике только "накалили обстановку".

Как пишет Википедия, фиброаденома — это доброкачественная опухоль молочной железы железистого происхождения. Она обнаруживается как уплотнение в молочной железе. Причины появления такой опухоли до конца еще не выявлены. Стоит отметить, что пик проявления фиброаденомы у женщин приходится на возраст 20-25 лет и чаще это единичное образование. Фиброаденома не опасна для здоровья и легко лечится.

Позже Анна записала еще несколько видео, на которых рассказала, что она проконсультировалась с маммологом, который ее уверил в неопасности ее опухоли. Операцию по увеличению груди никто не отменял и не переносил, более того, во время процедуры Тринчер, больше всего, удалят и фиброаденому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера 24-летннего Александра Волошина. Напомним, что Александр стал известен в медиапространстве после хайпа с подаренным айфоном маленькой киевлянке. В июле блогер разыграл родного отца, якобы разбив его телефон.

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Теги:
#Опухоль #Певица #Доброкачественная опухоль #Анна Тринчер
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