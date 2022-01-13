"Яка булка": Анна Трінчер показала, як виглядала до схуднення та збільшення губ (фото)

Анна Трінчер не тільки схудла, а й вдалася до косметологічних процедур, а тепер планує збільшити груди.

Українська співачка та актриса Анна Трінчер, у якої в грудях нещодавно виявили пухлину, показала, як виглядала у підлітковому віці до того, як схудла на 7 кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram блогер часто підіймаэ тему впевненості у собі і роботи над комплексами. Дівчина наголошує, що щодня працює над своїми вадами. Для порівняння Ганна виставила у сторіс своє підліткове фото та сама відзначила очевидні зміни у бік удосконалення свого образу: "Дивіться, яка я була булка! А виросла дуже навіть нічого!".

Анна Трінчер тепер володарка стрункої фігури

Тепер же Анна Трінчер на невизначений час покинула мережу. Причини такого кардинального рішення вона відкрито уточнювати не стала, однак передплатники, які давно стежать за співачкою, упевнені, що це пов’язано з операцією зі збільшення грудей, про яку дівчина раніше розповідала у своєму блозі. Ганна неодноразово говорила про своє рішення зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, щоб почуватися ще впевненіше і навіть просила шанувальників допомогти їй визначитися з майбутнім розміром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера Олександра Волошина. Хлопець зробив їй пропозицію, і дівчина сказала заповітне "Так", хоч її рідні були проти.