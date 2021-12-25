У 20-річної актриси Анни Трінчер у грудях знайшли пухлину

Перед операцією зі збільшення грудей у співачки знайшли доброякісну пухлину.

Зірка серіалу "Школа", популярна українська співачка та блогер 20-річна Анна Трінчер вже в такому юному віці вирішила підкоригувати свою фігуру за допомогою пластичного хірурга. Дівчина раніше повідомила, що зважилася на операцію зі збільшення грудей.

Перед операцією Анні потрібно було здати кілька важливих аналізів та пройти низку процедур, серед яких здавання крові, УЗД тощо. І ось під час ультразвукового дослідження у артистки виявили "щось неприємне", про що повідомила Трінчер на своїй сторінці в Інстаграм.

Після цієї заяви, Анна на якийсь час перестала говорити про своє здоров’я, чим дуже налякала своїх фанатів. Проте пізніше вийшла на зв’язок та розповіла, що у неї виявили фіброаденому. Дівчина дуже злякалася, що в неї знайшли подібне, та й статті у пошуковій системі тільки "нагнітали атмосферу".

Як пише Вікіпедія, фіброаденома – це доброякісна пухлина молочної залози залізистого походження. Вона виявляється як ущільнення у молочній залозі. Причини появи такої пухлини остаточно ще виявлені. Варто зазначити, що пік прояву фіброаденоми у жінок припадає на вік 20-25 років і найчастіше це поодиноке утворення. Фіброаденома не є небезпечною для здоров’я і легко лікується.

Пізніше Анна записала ще кілька відео, на яких розповіла, що вона проконсультувалася з мамологом, який запевнив її у безпеці цієї пухлини. Операцію зі збільшення грудей ніхто не скасовував і не переносив, щобільше, під час процедури Трінчер видалять фіброаденому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ганна Трінчер виходить заміж за скандального блогера 24-річного Олександра Волошина. Нагадаємо, що Олександр став відомим у медіапросторі після хайпу з подарованим айфоном киянці. У липні блогер розіграв рідного батька, нібито розбивши його телефон.