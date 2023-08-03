Каменських, Трінчер, Джамала, Alyona Alyona й Огнєвіч: впізнай співачку за дитячим знімком (фото)

Каменських на дитячих фото так само кучерява, а маленька Злата Огневич наче співає

Дитяче фото – щось особисте й ексклюзивне, тож шанувальникам завжди приємно, коли їхні улюблені артисти діляться знімками з ранніх років. Деякі з зірок української естради зовсім не змінилися, а лише трохи подорослішали, хтось, навпаки, невпізнанний на дитячому знімку.

"Телеграф" пропонує вам вгадати знаменитість за дитячим фото. Дивіться, якими раніше були популярні українські співачки.

Джамала

Сусана Джамаладінова, більш відома під псевдонімом Джамала, змалку захоплювалася музикою. Власниця унікального діапазону голосу, здається, не мала шансів не стати відомою. Наразі співачці 39 років, у 2016 році артистка принесла перемогу Україні на Євробаченні.

Типове фото біля ялинки

Співачку легко вгадати на дитячому фото

Анна Трінчер

Співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, якій 3 серпня виповнюється 22 роки, приділяє велику увагу своїй зовнішності. Артистка зверталася до професіоналів для корекції губ і грудей. Тим не менш, на дитячих фото легко впізнати маленьку Аню Трінчер.

Маленька Аня ще не знала, що стане знаменитою

Співачка збільшувала губи

Alyona Alyona

32-річна реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім’я – Олена Савраненко) нерідко ділиться з фанами своїми дитячими знімками, один із них артистка якось повторила вже у дорослому віці. 32-річну зірку, яка більше року тому відмовилася від м’яса та цигарок, зовсім нескладно вгадати на архівних фото.

Alyona Alyona повторила дитяче фото

У дитинстві в Alyona Alyona була коротка стрижка

Злата Огнєвіч

37-річна Злата Огнєвіч (Інна Бордюг при народженні), як і багато її колег за сценою, почала займатися музикою ще в дитинстві. Навіть на одному із чорно-білих архівних знімках зірки здається, що вона співає.

Злата (тоді ще Інна) на цьому знімку ніби співає

Милий дитячий знімок Злати Огнєвіч

Настя Каменських

Ексучасниця дуету "Потап і Настя", а тепер сольна співачка NK така ж кучерява, як і на дитячих фото. Артистці сьогодні 36 років. Судячи з архівів, червоний колір вона давно полюбила.

Настя Каменських повторила своє дитяче вбрання та знімок

Настя Каменських у дитинстві й зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці захейтіли Настю Каменських за слова про тяжке життя. Одкровеннями співачка поділилася в інтерв’ю Маші Єфросініній.