Могилевську не впізнати: якою була співачка на початку своєї кар’єри і який вигляд має зараз (фото)

Кучеряву Наталю Могилевську, якою вона була в перших кліпах, багато хто вже не пам’ятає

Популярна українська співачка Наталія Могилевська розпочинала свій музичний шлях 28 років тому. Артистка широко прославилася у нульових, як і Ірина Білик та Руслана. З часів "Ла-ла-ла", "Лимонового ліхтаря" та інших хітів зірки її імідж дуже змінився.

"Телеграф" розповідає, якою була на початку кар’єри Наталія Могилевська та який вигляд має 48-річна співачка зараз. Артистка ніколи не боялася експериментів із зовнішністю, але не втрачала індивідуальності.

Кар’єра сольної артистки Наталії Могилевської розпочалася в 1995 році. Наприкінці 90-х – на початку 2000-х вийшли такі треки, як "Ла-ла-ла", "Місяць", "Лимоновй фонарь", "Полюби мене такой" та інші. Хвилясте волосся, перламутрові тіні та яскраві помади, образи у різних стилях: такою запам’яталася співачка у той період.

Наталія Могилевська у дитинстві та юності

Архівні знімки співачки

Нова хвиля популярності Могилевської збігається з її участю у шоу "Танці із зірками" та продюсуванням "Фабрики зірок-2". У ті роки співачка часто з’являється з ефектним високим хвостом, а в кліпах багато танцює.

Знову змінюється стиль знаменитості після хітів "Я завелась" "Я танцевала" у 2016-2017 роках відповідно. Співачка обрізає волосся та експериментує з вбраннями.

Могилевська починає захоплюватися йогою та медитацією, що теж позначилося на її стилі одягу. До цього дня артистка не зраджує індивідуальному іміджу, а її образи — жіночні та ефектні.

Наталія Могилевська: фото раніше і зараз

На початку кар’єри у співачки було хвилясте волосся

Сольний шлях співачки розпочався у 1995 році

З роками співачка стала тільки шикарнішою

Як змінилася Наталія Могилевська

Артистка працює над собою, щоб зберігати форму

Стиль співачки за майже 30 років кар’єри дуже змінився

Зірка не боїться показувати себе без макіяжу

Знаменитість завжди любила яскраві кольори

Співачка на "Танцях із зірками" у 2007 та 2017 роках

Зухвалі образи артистки поступилися місцем жіночнішим

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася від початку кар’єри співачка Оля Полякова. Імідж артистки трансформувався від суперблондинки до "королеви ночі".