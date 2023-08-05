Могилевську не впізнати: якою була співачка на початку своєї кар’єри і який вигляд має зараз (фото)
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Кучеряву Наталю Могилевську, якою вона була в перших кліпах, багато хто вже не пам’ятає
Популярна українська співачка Наталія Могилевська розпочинала свій музичний шлях 28 років тому. Артистка широко прославилася у нульових, як і Ірина Білик та Руслана. З часів "Ла-ла-ла", "Лимонового ліхтаря" та інших хітів зірки її імідж дуже змінився.
"Телеграф" розповідає, якою була на початку кар’єри Наталія Могилевська та який вигляд має 48-річна співачка зараз. Артистка ніколи не боялася експериментів із зовнішністю, але не втрачала індивідуальності.
Кар’єра сольної артистки Наталії Могилевської розпочалася в 1995 році. Наприкінці 90-х – на початку 2000-х вийшли такі треки, як "Ла-ла-ла", "Місяць", "Лимоновй фонарь", "Полюби мене такой" та інші. Хвилясте волосся, перламутрові тіні та яскраві помади, образи у різних стилях: такою запам’яталася співачка у той період.
Наталія Могилевська у дитинстві та юності
Нова хвиля популярності Могилевської збігається з її участю у шоу "Танці із зірками" та продюсуванням "Фабрики зірок-2". У ті роки співачка часто з’являється з ефектним високим хвостом, а в кліпах багато танцює.
Знову змінюється стиль знаменитості після хітів "Я завелась" "Я танцевала" у 2016-2017 роках відповідно. Співачка обрізає волосся та експериментує з вбраннями.
Могилевська починає захоплюватися йогою та медитацією, що теж позначилося на її стилі одягу. До цього дня артистка не зраджує індивідуальному іміджу, а її образи — жіночні та ефектні.
Наталія Могилевська: фото раніше і зараз
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася від початку кар’єри співачка Оля Полякова. Імідж артистки трансформувався від суперблондинки до "королеви ночі".