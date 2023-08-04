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От рыжей из "Время и Стекло" до сольной артистки: как менялся имидж Нади Дорофеевой

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Надя Дорофеева раньше и сейчас
Надя Дорофеева раньше и сейчас. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Певица давно не красит волосы в рыжий, а ее наряды стали более женственными

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая этим летом во второй раз вышла замуж, начинала свой путь к отечественной эстраде в составе группы "Время и Стекло". С тех пор, как дуэт распался, а артистка ушла в сольное плавание, ее имидж очень поменялся.

Узнайте в материале "Телеграфа", какой была Надя Дорофеева в детстве и начале своей карьеры. "Рыжий" период в стиле артистки давно позади.

33-летняя певица Надя Дорофеева с юных лет увлекалась музыкой. Прежде, чем стать знаменитой, крымчанка "проштурмовала" ряд конкурсов и проектов, в числе которых "Шанс" и "Черноморские игры".

Надя Дорофеева в детстве и сейчас (фото)

Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Маленькая Надя доросла до судьи "Голоса країни"
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
В детстве у Нади были светлые волосы
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Певица всегда экспериментировала с нарядами
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Почти модель что в детстве, что сейчас
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Розовый цвет к лицу артистке
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Дорофееву легко узнать на детских фото

Настоящую славу Дорофеевой принесло участие в дуэте "Время и Стекло", вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом) они выступали в составе группы с 2010 по 2020 год. Рыжая копа волос, уши а-ля Мики Маус, много бижутерии, длина мини, яркий макияж и эксперименты с нарядами: таким запомнился стиль артистки во период "Время и Стекло". Этот дуэт подарил поклонником много хитов, включая "Так выпала карта", "На стиле", "Имя 505", "Дим".

С 2020 года певица начинает новый этап своего творчества под псевдонимом Dorofeeva. Чарты покоряют ее треки gorit, "вотсап", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім". Рыжий цвет волос уступает место более натуральным оттенкам.

Стиль Дорофеевой становится более откровенным и женственным. В последнее время певица экспериментирует с образами, у нее появляются как очень сексуальные наряды, так и луки в эстетике преппи.

Надя Дорофеева раньше и сейчас: фото

Надя Дорофеева раньше и сейчас
Когда-то певица была рыжей
Надя Дорофеева раньше и сейчас
Артистка сохраняет роскошную фигуру
Надя Дорофеева раньше и сейчас
Стиль звезды стал более продуманным и индивидуальным
Надя Дорофеева невеста раньше и сейчас
Невеста Надя Дорофеева в 2015 и 2023 годах
Надя Дорофеева раньше и сейчас
Образы артистки стали более женственными
Надя Дорофеева раньше и сейчас
Надя часто экспериментирует с образами
Надя Дорофеева раньше и сейчас
От бунтарки к королеве стиля
Надя Дорофеева раньше и сейчас
Длину мини Надя любила всегда

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились популярные украинские певицы с детских лет. Полякову узнать несложно, а у Астафьевой очень короткая стрижка.

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