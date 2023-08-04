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Від рудої з "Время и Стекло" до сольної артистки: як змінювався імідж Наді Дорофєєвої

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Надя Дорофєєва раніше і зараз
Надя Дорофєєва раніше і зараз. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка давно не фарбує волосся в рудий, а її вбрання стало більш жіночним

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка цього літа вдруге вийшла заміж, розпочинала свій шлях до вітчизняної естради у складі гурту "Время и Стекло". З того часу, як дует розпався, а артистка пішла в сольне плавання, її імідж дуже змінився.

Дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу", якою була Надя Дорофєєва в дитинстві та на початку своєї кар’єри. "Рудий" період у стилі артистки давно позаду.

33-річна співачка Надя Дорофєєва з юних років захоплювалася музикою. Перш, ніж стати знаменитою, кримчанка "проштурмувала" низку конкурсів і проєктів, серед яких "Шанс" та "Чорноморські ігри".

Надя Дорофєєва у дитинстві та зараз (фото)

Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Маленька Надя доросла до судді "Голосу країни"
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
У дитинстві у Наді було світле волосся
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Співачка завжди експериментувала із вбраннями
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Майже модель що у дитинстві, що зараз
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Рожевий колір личить артистці
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Дорофєєву легко впізнати на дитячих фото

Справжню славу Дорофєєвій принесла участь у дуеті "Время и Стекло", разом із Олексієм Завгороднім (Позитивом) вони виступали у складі гурту з 2010 по 2020 рік. Руда копа волосся, вуха а-ля Мікі Маус, багато біжутерії, довжина міні, яскравий макіяж й експерименти з вбраннями: таким запам’ятався стиль артистки під час "Время и Стекло". Цей дует подарував шанувальникам багато хітів, включаючи "Так выпала карта", "На стиле", "Імя 505", "Дим".

З 2020 року співачка розпочинає новий етап своєї творчості під псевдонімом Dorofeeva. Чарти підкорюють її треки gorit, "вотсап", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім". Рудий колір волосся поступається місцем більш натуральним відтінкам.

Стиль Дорофєєвої стає більш відвертим та жіночним. Останнім часом співачка експериментує з образами, у неї з’являються як дуже сексуальні вбрання, так і луки в естетиці преппі.

Надя Дорофєєва раніше і зараз: фото

Надя Дорофєєва раніше і зараз
Колись співачка була рудою
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Артистка зберігає розкішну фігуру
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Стиль зірки став більш продуманим та індивідуальним
Надя Дорофєєва наречена раніше і зараз
Наречена Надя Дорофєєва у 2015 та 2023 роках
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Образи артистки стали жіночнішими
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Надя часто експериментує з образами
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Від бунтарки до королеви стилю
Надя Дорофєєва раніше і зараз
Довжину міні Надя любила завжди

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися найпопулярніші українські співачки з дитячих років. Полякову впізнати нескладно, а Астаф’єва має дуже коротку стрижку.

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#Надя Дорофєєва #Надія Дорофєєва