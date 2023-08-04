Від рудої з "Время и Стекло" до сольної артистки: як змінювався імідж Наді Дорофєєвої

Співачка давно не фарбує волосся в рудий, а її вбрання стало більш жіночним

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка цього літа вдруге вийшла заміж, розпочинала свій шлях до вітчизняної естради у складі гурту "Время и Стекло". З того часу, як дует розпався, а артистка пішла в сольне плавання, її імідж дуже змінився.

Дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу", якою була Надя Дорофєєва в дитинстві та на початку своєї кар’єри. "Рудий" період у стилі артистки давно позаду.

33-річна співачка Надя Дорофєєва з юних років захоплювалася музикою. Перш, ніж стати знаменитою, кримчанка "проштурмувала" низку конкурсів і проєктів, серед яких "Шанс" та "Чорноморські ігри".

Надя Дорофєєва у дитинстві та зараз (фото)

Маленька Надя доросла до судді "Голосу країни"

У дитинстві у Наді було світле волосся

Співачка завжди експериментувала із вбраннями

Майже модель що у дитинстві, що зараз

Рожевий колір личить артистці

Дорофєєву легко впізнати на дитячих фото

Справжню славу Дорофєєвій принесла участь у дуеті "Время и Стекло", разом із Олексієм Завгороднім (Позитивом) вони виступали у складі гурту з 2010 по 2020 рік. Руда копа волосся, вуха а-ля Мікі Маус, багато біжутерії, довжина міні, яскравий макіяж й експерименти з вбраннями: таким запам’ятався стиль артистки під час "Время и Стекло". Цей дует подарував шанувальникам багато хітів, включаючи "Так выпала карта", "На стиле", "Імя 505", "Дим".

З 2020 року співачка розпочинає новий етап своєї творчості під псевдонімом Dorofeeva. Чарти підкорюють її треки gorit, "вотсап", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім". Рудий колір волосся поступається місцем більш натуральним відтінкам.

Стиль Дорофєєвої стає більш відвертим та жіночним. Останнім часом співачка експериментує з образами, у неї з’являються як дуже сексуальні вбрання, так і луки в естетиці преппі.

Надя Дорофєєва раніше і зараз: фото

Колись співачка була рудою

Артистка зберігає розкішну фігуру

Стиль зірки став більш продуманим та індивідуальним

Наречена Надя Дорофєєва у 2015 та 2023 роках

Образи артистки стали жіночнішими

Надя часто експериментує з образами

Від бунтарки до королеви стилю

Довжину міні Надя любила завжди

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