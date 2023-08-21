В пижаме и без макияжа: Настя Каменских показала себя без прикрас (фото)

Певица поделилась с фанами тем, как начинает свое утро

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую ранее высмеяли из-за жалоб на тяжелую жизнь, видимо уже "отошла" и решила показать своим поклонникам, как она начинает свой день. А заодно и продемонстрировала себя без макияжа.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок своего завтрака, отметив, что очень полезно правильно питаться. На фото Каменских предстала в пижаме со звездочками и с патчами на глазах.

"Доброе солнечное утро. Сегодня на завтрак были блины из овсянки. Это очень вкусно и полезно для организма. Поэтому завтракаю и с хорошим настроением отправляюсь покорять этот день: так много всего готовлю для вас" — подписала фото певица, преложив подписчикам пообщаться на тему завтраков в комментариях.

Стоит заметить, что последние месяцы Настя Каменских в центре внимания, — ранее были слухи о проблемах со здоровьем певицы и даже о ее разрыве с мужем Потапом. Чтобы развеять эти сплетни Потап начал периодически делиться совместными снимками с супругой. Так он опубликовал редкое селфи с Каменских, на котором они в машине едут на свадьбу друзьям.

Как сообщал "Телеграф", также не так давно фанаты обратили внимание на то, как изменилась фигура Насти Каменских.