У піжамі та без макіяжу: Настя Каменських показала себе без прикрас (фото)

Співачка поділилася з фанами тим, як починає свій ранок

Популярна українська співачка Настя Каменських, яку раніше висміяли через скарги на важке життя, мабуть, уже "відійшла" і вирішила показати своїм шанувальникам, як вона починає свій день. А заразом і продемонструвала себе без макіяжу.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка опублікувала знімок свого сніданку, зазначивши, що дуже корисно правильно харчуватися. На фото Каменських постала в піжамі із зірочками та з патчами на очах.

"Доброго сонячного ранку. Сьогодні на сніданок були млинці з вівсянки. Це дуже смачно та корисно для організму. Тому снідаю і з гарним настроєм вирушаю підкорювати цей день: так багато всього готую для вас" — підписала фото співачка, запропонувавши передплатникам поспілкуватися на тему сніданків. у коментарях.

Варто зауважити, що останні місяці Настя Каменських у центрі уваги — раніше були чутки про проблеми зі здоров’ям співачки і навіть про її розрив із чоловіком Потапом. Щоб розвіяти ці плітки, Потап почав періодично ділитися спільними знімками з дружиною. Так він опублікував рідкісне селфі з Каменських, на якому вони в машині їдуть на весілля друзям.

Як повідомляв "Телеграф", також нещодавно фанати звернули увагу на те, як змінилася постать Насті Каменських.