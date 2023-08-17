"Как ты можешь?": Даша Астафьева рассказала, что пишут ей родственники из рф

Артистка отмечает, что с той ее "родиной" — одни вопросы

Украинская певица, модель, экс-участница группы NikitA, а ныне автор кулинарного Youtube-канала Даша Астафьева рассказала об общении с родственниками из рф после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Россияне выступили с обвинениями в сторону украинки.

Как рассказала Астафьева, в Республике Башкорстан живут ее родственники по линии отца. Об этом знаменитость сказала в интервью Славе Демину, которое вышло 18 августа 2023 года на его Youtube-канале.

Так, ныне покойная бабушка Астафьевой по папиной линии родом из Башкирии. Там же по сей день остаются родственники певицы. Во время полномасштабной войны их общение не сложилось.

"Писали, выясняли: "Как ты можешь? Ваши солдаты вперед себя ставят коляску с детьми. Ты нас называешь с*ками (певица так называла оккупантов, когда писала в соцсетях об бомбежках Украины. – Ред.)", — цитирует Астафьева своих родственников-россиян.

Кроме того, "появляются сестры", о которых украинка ранее никогда не слышала. "С этой родиной масса вопросов": добавляет Астафьева.

Артистка вспоминает, что в детстве, когда была в Башкирии, негатива в ее сторону не было. Правда, как такового общения тоже.

"Мы там ни с кем не общались. Они там все такие отмороженные. Знаешь, это как появиться в мире неолита, например. Ты спрашиваешь у неандертальцев "А где кальян?". А они: "Ау-а", — говорит Астафьева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Клопотенко поставил Дашу Астафьеву в пример украинским звездам. Шеф-повар считает, что звезда показала себя в войну с лучшей стороны.