По мнению шеф-повара, Лободе мало просто надеть вышиванку после стольких лет работы в рф

Известный украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко высказался об артистах-соотечественниках, которые долго жили в рф, но после 24 февраля 2022 года поддержали Украину. Под критику попала и Светлана Лобода.

Как заявил Клопотенко в интервью "РБК-Украина", Светлана Лобода еще может вернуть доверие украинцев, но если будет себя правильно вести. Кулинар даже дал совет певице.

Так, шеф-повар считает недостаточным просто надеть вышиванку. На месте исполнительницы он бы действовал так:

"Выходишь на месте Лободы и говоришь: путин лох, я украинка, а все россяине — дебилы, все российские песни "пока", я была дурой, ничего не понимала, простите меня за то, что я была тупорылой, теперь я хочу, чтобы вы меня приняли обратно, потому что поняла, что такое Украина, поняла смыслы", — говорит Клопотенко.

По его словам, артистке нужно понимать, чем живет общество, поддерживать его и реально что-то делать. Пока Клопотенко подобных заявлений от певицы не слышал: "Но нет! Если бы она (Лобода. – Ред.) могла так сказать — давно бы сказала".

Кроме того, кулинар раскритиковал Олега Винника, который после российского вторжения выехал из Украины в Германию. "Просто плюнул на свою миллионную аудиторию": отзывается Клопотенко о любимце "волчиц". Тем не менее шеф-повар уверен, что Винник вернется и снова обретет слушателей, хотя самого Клопотенко такой сценарий бесит.

В пример украинским артистам Клопотенко ставит Дашу Астафьеву. Он восхищается, как звезда волонтерила в первые дни войны, а сейчас снимает украиноязычное шоу на YouTube.

Ранее Евгений Клопотенко заявил "Телеграфу", что он был обрусевшим украинцем. Шеф-повар рассказал, что вдохновило его общаться на украинском языке.