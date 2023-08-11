На думку шеф-кухаря, Лободі мало просто одягнути вишиванку після стільки років роботи в рф

Відомий український шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко висловився про артистів-співвітчизників, які довго жили в рф, але після 24 лютого 2022 року підтримали Україну. Під критику потрапила і Світлана Лобода.

Як заявив Клопотенко в інтерв’ю "РБК-Україна", Світлана Лобода ще може повернути довіру українців, але якщо поводитиметься правильно. Кулінар навіть дав пораду співачці.

Так, шеф-кухар вважає недостатнім просто вдягнути вишиванку. На місці виконавиці він діяв би так:

"Виходиш на місці Лободи і кажеш: путін лох, я українка, а всі росіянини — дебіли, всі російські пісні "пока", я була дурою, нічого не розуміла, вибачте мені за те, що я була тупорила, тепер я хочу, щоб ви мене прийняли назад, бо зрозуміла, що таке Україна, зрозуміла смисли", — каже Клопотенко.

За його словами, артистці треба розуміти, чим живе суспільство, підтримувати його та реально щось робити. Поки що Клопотенко подібних заяв від співачки не чув: "Але ні! Якби вона (Лобода. – Ред.) могла так сказати — давно б сказала".

Крім того, кулінар розкритикував Олега Винника, який після російського вторгнення виїхав із України до Німеччини. "Просто плюнув на свою мільйонну аудиторію": відгукується Клопотенко про улюбленця "вовчиць". Проте шеф-кухар упевнений, що Винник повернеться і знову отримає слухачів, хоча самого Клопотенка такий сценарій бісить.

У приклад українським артистам Клопотенко ставить Дашу Астаф’єву. Він захоплюється, як зірка волонтерила у перші дні війни, а зараз знімає україномовне шоу на YouTube.

Раніше Євген Клопотенко заявив "Телеграфу", що він був українцем, який обрусів. Шеф-кухар розповів, що надихнуло його спілкуватися українською мовою.