"Як ти можеш?": Даша Астаф’єва розповіла, що пишуть їй родичі з рф

Артистка зазначає, що з тією її "батьківщиною" — одні питання

Українська співачка, модель, ексучасниця гурту NikitA, а нині авторка кулінарного Youtube-каналу Даша Астаф’єва розповіла про спілкування з родичами з рф після повномасштабного російського вторгнення на територію України. Росіяни виступили зі звинуваченнями у бік українки.

Як розповіла Астаф’єва, у Республіці Башкорстан живуть її родичі за лінією батька. Про це знаменитість сказала в інтерв’ю Славі Дьоміну, яке вийшло 18 серпня 2023 року на його Youtube-каналі.

Так, нині покійна бабуся Астаф’євої за батьковою лінією родом з Башкирії. Там же досі залишаються родичі співачки. Під час повномасштабної війни їхнє спілкування не склалося.

"Писали, з’ясовували: "Как ты можешь? Ваши солдаты вперед себя ставят коляску с детьми. Ты нас называешь с*ками (співачка так називала окупантів, коли писала в соцмережах про бомбардування України. – Ред.)", — цитує Астаф’єва своїх родичів-росіян.

Крім того, з’являються сестри, про яких українка раніше ніколи не чула. "З цією батьківщиною багато питань": додає Астаф’єва.

Артистка згадує, що у дитинстві, коли була у Башкирії, негативу в її бік не було. Щоправда, як такого спілкування теж.

"Ми там ні з ким не спілкувалися. Вони там усі такі поморожені. Знаєш, це як з’явитися у світі неоліту, наприклад. Ти питаєш у неандертальців "А де кальян?". А вони: "Ау-а", — каже Астаф’єва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євген Клопотенко поставив Дашу Астаф’єву в приклад українським зіркам. Шеф-кухар вважає, що зірка показала себе у війну з найкращого боку.