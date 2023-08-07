После скандала с гимном Украины Джамала выставила детское фото

39-летняя исполнительница рассказала, что ей посчастливилось не стать "октябренком"

Известная украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения, и победительница "Евровидения-2016" Джамала, после хейта в свой адрес за необычное исполнение украинского гимна на благотворительном футбольном матче в Лондоне, рассказала, как в детстве чуть не стала "октябренком" и выложила свое фото с детства.

Октябренками в советские времена называли учеников 7-9 лет, которые объединялись в группы при пионерской дружине школы.

По словам артистки, написавшей пост в Инстаграме, фотографию, представленную ниже в материале, сделали как раз за неделю до того, как она с одноклассниками должна была фотографироваться с красными значками. Но через несколько дней "все развалилось".

"Помню, что мне очень хотелось изменить прическу, поэтому я подстригла себя сама. Так что, если ты хочешь перемен, начни с себя! Не хочешь длинные волосы — подстригись. Не хочешь быть "октябренком" — не будь", — написала Джамала.

На архивной фотографии певица действительно имеет короткие подстриженные волосы. Маленькой девочкой будущая народная артистка Украины позирует в платье с белым воротничком.

Джамала в детстве

Раньше мы показывали архивные фото с детства звезд украинского шоу-бизнеса. Некоторые из певиц до сих пор не изменились с годами.