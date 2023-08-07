Після скандалу з гімном України Джамала виставила дитяче фото

39-річна виконавиця розповіла, що їй пощастило не стати "жовтенятком"

Відома українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження, і переможниця "Євробачення-2016" Джамала, після хейту у свою адресу за незвичайне виконання українського гімну на благодійному футбольному матчі у Лондоні, розповіла, як в дитинстві майже не стала "жовтенятком" та виклала своє фото з дитинства.

Жовтенятами (рос. "октябрятами") у радянські часи називали учнів 7-9 років, які об'єднувалися в гурти при піонерській дружині школи.

За словами артистки, яка написала пост в Інстаграмі, світлину, що представлена нижче в матеріалі, зробили як раз за тиждень до того, як вона з однокласниками мала фотографуватись з червоними значками. Але за декілька днів "все розвалилось".

"Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся — підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" — не будь", — написала Джамала.

На архівній світлині співачка і справді має коротке підстрижене волосся. Маленькою дівчинкою майбутня народна артистка України позує в сукні з білим комірцем.

Джамала в дитинстві

Раніше ми показували архівні фото з дитинства зірок українського шоубізнесу. Дехто зі співачок досі не змінився з роками.