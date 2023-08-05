"Це пародія?" Джамала нарвалася на критику через виконання гімну України (відео)

Користувачів здивувало виконання гімну України у Британії

У суботу, 5 серпня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні проходить благодійний матч за участю зірок світового футболу Game4Ukraine (Гра на підтримку України).

Перед початком матчу відома українська співачка Джамала заспівала гімн України, однак у мережі він викликав дуже багато запитань.

Як видно на записі трансляції, співачка використала для цього незвичайну музику, а тому зрозуміти, що вона виконує гімн, можна було хіба що за словами.

Користувачі мережі мовчати з цього приводу не стали і висловили свою думку. Одні зазначили, що від подібних експериментів варто утриматися, інші взагалі не зрозуміли, що це було.

Як повідомлялося раніше, благодійний матч було анонсовано ще у травні. Очолювати дві команди доручили гравцеві збірної України Олександру Зінченку та легенді вітчизняного футболу Андрію Шевченку.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував чемпіонат країни з футболу. Вже в другому турі спалахнуло одразу кілька суддівських скандалів.