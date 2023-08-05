"Это пародия?" Джамала нарвалась на критику из-за исполнения гимна Украины (видео)

Пользователей удивило исполнение гимна Украины в Британии

В субботу, 5 августа, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне проходит благотворительный матч с участием звезд мирового футбола Game4Ukraine (Игра в поддержку Украины).

Перед началом матча известная украинская певица Джамала спела гимн Украины, однако в сети он вызвал очень много вопросов.

Как видно на записи трансляции, певица использовала для этого необычную музыку, а потому понять, что она исполняет гимн можно было разве что по словам.

Пользователи сети молчать по этому поводу не стали и высказали своё мнение. Одни отметили, что от подобных экспериментов стоит воздержаться, а другие вообще не поняли, что это было.

Как сообщалось ранее, благотворительный матч был анонсирован еще в мае. Возглавлять две команды поручили действующему игроку сборной Украины Александру Зинченко и легенде отечественного футбола Андрею Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал чемпионат страны по футболу. Уже во втором туре вспыхнуло сразу несколько судейских скандалов.