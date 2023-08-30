Українські зірки у школі: який вигляд мали Дантес, Козловський, Горбунов та інші (фото)

Кошовий і Потап ще не були лисими, а Дантес вважався "пампухом"

Шкільний час – важлива частина життя будь-якого артиста. Саме в ті роки багато українських зірок робили кроки до слави й успіху. Знаменитості нерідко згадують школу та діляться архівними знімками.

Напередодні 1 вересня "Телеграф" розповідає, якими були у шкільні роки популярні українські співаки, шоумени, коміки, модельєри, спортсмени. Когось без проблем можна впізнати на шкільній фотографії, інші ж помітно змінилися.

Віталій Козловський

Український співак із юних років був творчою особистістю. Наразі Віталій Козловський захищає країну від російських окупантів.

Зачіска була іншою

Дантес

Володимир Гудков, відоміший як співак Дантес, у шкільні роки не вважався завидним красенем, як зараз. Так, він був повнішим, ніж тепер.

Роки пішли артисту на користь

Артем Пивоваров

Маленький блондин на знімку – хітмейкер Артем Пивоваров. Фани можуть не відразу здогадатися, адже співак помітно помінявся.

У дитинстві Пивоваров був блондином.

Фагот (Олег Михайлюта)

Маленького Фагота, одного з учасників групи ТНМК, практично не впізнати. На чорно-білому знімку майбутній співак має вигляд зразкового учня.

Маленького Фагота не впізнати

Андре Тан

Андрій (Тищенко – справжнє прізвище) щиро посміхається із шкільного фото. Шанувальники легко зрозуміють, що перед ними популярний модельєр.

Усміхнений хоч тоді, хоч зараз

Макс Барських

Микола Бортник (справжнє ім’я співака) позує за шкільною партою. Не всі фанати відразу впізнають свого улюбленця на дитячому знімку.

Маленький Макс Барських у школі

Олександр Усик

Юного спортсмена легко впізнати на архівному фото. Нагадаємо, боксер у нещодавньому поєдинку з Дюбуа захистив свої чемпіонські титули.

У спортсмена було непросте дитинство

Євген Кошовий

Зірка "95 кварталу" на дитячих фото може похвалитися розкішною шевелюрою. Сьогодні ж лисина – частина іміджу коміка.

З волоссям Кошового вже ніхто не пам’ятає

Юрій Горбунов

Шоумен зображений біля новорічної ялинки. Нещодавно, як повідомлялося, український продюсер потрапив у скандал через зйомки серіалу.

На чорно-білому знімку – маленький Юра Горбунов

Потап

Олексій Потапенко не завжди був лисим репером. Однак у маленькому блондині біля дошки легко розглянути виконавця.

Блондин біля дошки – майбутня зірка української сцени

Раніше "Телеграф" розповідав, якими були у шкільні роки Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських, Ольга Сумська, Наталія Могилевська та не лише. Чорно-білі знімки, де українські артистки зовсім юні, не можуть не розчулювати.