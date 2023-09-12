Первый раз в первый… "У" класс: почему школы под Киевом трещат по швам, а дети в них теряют сознание

Местные общины имеют самостоятельность в принятии решений, но не обязаны соблюдать права

Развитая инфраструктура, 15 минут до метро и любые супермаркеты в пешей доступности. Так обычно риэлторы рекламируют преимущества жизни в пригороде Киева. Но есть нюанс, о котором продавцы недвижимости предпочитают умолчать, а местные жители — кричат уже много лет, но безуспешно: образовательные условия для детей.

Не секрет, что и до широкомасштабного российского вторжения в детских садах и начальной школе пригородов критически не хватало мест. Однако большая война обострила проблему катастрофически: в первые классы некоторых школ в этом году засчитали по 40 с лишним детей, а количество первых классов исчисляется последними буквами алфавита.

Почему все так плохо и существуют ли варианты решения проблемы, разбирался "Телеграф".

От "А" до "У"

Популярный пригород Киева — Софиевская-Борщаговка — самое большое село в Украине. Здесь уже построено с десяток крупных жилых комплексов, а строительство новых не прекращалось даже после начала широкомасштабного вторжения. Бюджетные квадратные метры в Борщаговке стали магнитом для молодых семей. По переписи 2001 года, в селе проживало около 6,5 тысяч человек, однако сейчас, по разным данным, население Софиевской-Борщаговки составляет от 22 до 28 тысяч.

В селе только одна (!) школа коммунальной формы собственности — "Софиевско-Борщаговский лицей". По данным информационной системы управления образованием, способности лицея — 1 тысяча учащихся, однако фактически в школе учится около 3,5 тысяч. И до большой войны лицей вынуждено был сверхпопулярным заведением, а сейчас, с появлением большого количества переселенцев, школа просто трещит по швам.

К примеру, на 2023/2024 учебный год в лицее было сформировано 17 первых классов (от "А" до "У"), в каждый из которых зачислено по 40 учащихся!

Вообще-то администрация школы не может превращать классы в банки со шпротами, ведь, согласно закону "О полном общем среднем образовании", число учащихся в классе государственного, коммунального учебного заведения не может составлять более 24 для получателей начального образования и 30 — для получателей базового или профильного среднего образования.

На самом же деле эта норма закона почти никогда не выполнялась. По 35-40 учащихся в коммунальной школе было и в прошлые годы. Но закон все же заставлял местные власти как-то шевелиться. Так, в 2020 году к школе сделали пристройку, расширив ее возможности.

Однако в июле прошлого года нардепы сделали "подарок" местным властям: на период военного положения парламент приостановил действие нормы о наполняемости классов. Таким образом, "уплотнять" детей стало вполне законно.

И такая ситуация в школах не только Софиевской-Борщаговки. Похожие проблемы в соседнем селе – Петропавловской Борщаговке. Так, по состоянию на 11 мая (в разгар вступительной кампании для первоклассников) в местном лицее №1 не было ни одного свободного места, а при проектной мощности в 650 учащихся школа приняла 2200 детей.

Соседнее Вишневое — официально уже не село, а город, однако проблемы такие же. В местном лицее №1 в этом году восемь первых классов по 35 учеников в каждом.

Почему так происходит

Причины перегруженности школ очевидны: новые жилищные комплексы появлялись быстрее социальной инфраструктуры к ним.

"Массовое строительство многоквартирных домов в пригородах длится не один десяток лет, но во время их сооружения "забывают" о возведении школ, дошкольных и внешкольных учреждений, — объясняет "Телеграфу" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. — Города-спутники Киева потеряли возможности по построению школ в доковидные и в довоенные времена, хотя для этого были все возможности: свободная земля и финансовые возможности".

Какие это создает проблемы?

Во-первых, большее количество учащихся нуждается в большем количестве педагогов. А где же их взять, когда с началом широкомасштабного вторжения, по данным МОН, из Украины выехало 12,5 тысяч учителей.

"Первые классы у нас на бумаге были сформированы еще в конце мая, но по факту учителей где-то у половины из них не было, — объясняет "Телеграфу" мама первоклассника из Софиевской-Борщаговки Ирина Фещун. — До 27 августа, то есть менее чем за неделю до начала учебного года, мы вообще не знали, кто у нас будет учитель, и есть ли он вообще. Потом наш класс вообще расформировали и начали распределять детей по другим классам, где учителей смогли найти. Я вообще думала, что будет ужас по 40+ детей классах, но к счастью, из-за учащихся дистанционно за границей, фактически в классе у нас 38 учеников".

Во-вторых, поскольку школы рассчитаны на значительно меньшее количество учеников, чем по факту в них находится, второй сменой в первом классе в пригороде уже никого не удивишь. Впрочем, даже такое разделение потоков не спасает, а потому…

"Поэтому в школу мы ходим не каждый день. Три дня ходим, а два дня мы учимся онлайн. Хорошо, что я работаю из дома и имею возможность отвести ребенка в школу на вторую смену в середине рабочего дня. Но не представляю, что приходится придумывать родителям, которые из дома не работают", — добавляет Ирина Фещун.

В-третьих, наплыв учеников критически обостряет проблему укрытий в школах, которых и так не хватает, ведь, по словам главы МОН Оксена Лисового, 75% украинских школ имеют укрытие, то есть каждая четвертая школа его не имеет.

"У нас есть укрытие, но во время воздушной тревоги, из-за перебора учеников, оно забивается просто до отказа: из-за удушья детям становится плохо, теряют сознание, некоторые сидят прямо на полу, или же в коридоре у укрытия. Но самый большой трэш в том, что в школьное укрытие, которое и так переполнено детьми, может зайти вообще любой с улицы или местных жителей, ведь школьное укрытие — одно единственное в округе, — жалуется "Телеграфу" мама первоклассника "Софиевско-Борщаговского лицея" Диана. — А на днях случилась просто не укладывающаяся в голове ситуация: во время воздушной тревоги водитель школьного автобуса высадил учеников старших классов, чтобы в автобус могли влезть дети младших классов. То есть старшие дети во время воздушной тревоги остались сами посреди дороги".

Естественно, о качестве образования в таких условиях и говорить нечего. И хотя глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак в интервью "Телеграфу" объяснял, что большее количество учеников в классах — даже к лучшему: "Большинство исследований указывает на то, что учителя как раз хорошо справляются, и большое количество детей в классе несущественно влияет на результаты обучения. Все зависит от мастерства учителя и педагогического коллектива", — уверял Гурак.

Но по результатам мониторинга уровня учебных достижений учащихся 5-11 классов того же Софиевско-Борщаговского лицея, в первом семестре 2021/2022 учебного года, с 34 классов — в семи классах уровень качества обучения не дотянул даже до 50%. И это еще до большой войны.

Альтернативы

Самая очевидная — отдать ребенка в частное учебное заведение, которых хватает, и где число учеников первого класса варьируется от 8 до 15. Сельсовет Софиевской-Борщаговки даже выделил из бюджета средства, чтобы стимулировать разгрузку единственной коммунальной школы: по 2 тысячи гривен в месяц всем родителям, которые отдали свое чадо в частное заведение. Однако эти деньги — крохи по сравнению с реальными ценами на обучение в частных школах.

Возьмем, например, частный лицей "Умка Grand" в соседнем с Борщаговкой селе Святопетровское. По информации издания, месяц обучения здесь стоит 18 тысяч гривен. Кроме того, 25 тысяч составляет ежегодный взнос и еще 5 тысяч гривен в месяц придется отдать за питание. Это в разы дороже года обучения на контракте в топовых вузах Киева.

Более сложная альтернатива — отдать ребенка в киевскую школу и ездить на уроки в столицу из пригорода. Однако без регистрации родителя на территории обслуживания школы, администрация на законных основаниях может отказать в зачислении ученика.

"В местный борщаговский лицей я отдавать своего ребенка не имел никакого желания, — рассказывает "Телеграфу" отец первоклассницы Андрей . — Нашли неподалеку школу в Киеве, однако туда не брали, потому что зарегистрирован как ВПЛ я именно в Софиевской-Борщаговке. Переезжать в Киев и менять место регистрации — не вариант, потому что стоимость аренды жилья дороже, поэтому пришлось пойти на полулегальные мероприятия: недалеко от школы я снял посуточно квартиру, и в "Дии" изменил свое место регистрации ВПЛ, подтвердив геолокацию. Неправильно, а что делать?"

А действительно…

Что делать?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а кто же ответственный за проблему? С кого спрашивать?

"Этот вопрос полностью владельца учебного заведения (местной власти. — Ред. ), — уверяет "Телеграф" экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. — По закону именно он обязан создать условия для обучения хоть и 25-ти первых классов. Или создать дополнительные места, либо найти стимулы, чтобы развивалось частное образование, либо же предложить подвоз детей автобусами в другое учебное заведение".

"Звучит очень ужасно — 17 первых классов в одной школе. Но местные власти получают НДФЛ, основная часть которого остается в общине, и они должны были думать как размещать детей и урегулировать этот вопрос. Возможно, запустить автобусы, позаботиться о дороге в соседнюю школу, сотрудничать с соседними территориальными общинами, где наоборот не хватает детей. То есть искать варианты", — соглашается член парламентского комитета по вопросам образования Наталья Пипа, комментируя ситуацию "Телеграфу".

И, по словам образовательного омбудсмена, путь решения проблемы для "ответственного" прост: "Строить новые школы. Для этого нужны деньги, земля и проект. Выделение земли и проект — это полномочия местных властей. Насчет средств сейчас бюджеты всех уровней: местные, областные и государственные ограничены из-за войны. Если раньше из государственного и областных бюджетов можно было софинансировать строительство учебных заведений, то сейчас приоритетом бюджетов является восстановление разрушенных и поврежденных учебных заведений из-за войны", — объясняет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Но в той же Софиевской-Борщаговке, по словам местных депутатов, есть и деньги, и земля, и проект. А школы нет…

"Средства есть. По нашей информации, земля выделена и уже есть проект школы. Просто раньше был объявлен тендер, как объяснял сельский голова, но зашла какая-то компания, которая предложила очень низкую цену строительства, поэтому с этой компанией побоялись связываться. Сейчас объявили другой тендер. Софиевская-Борщаговка как в воздухе нуждается в новой школе. Мы постоянно задаем этот вопрос нашему голове, он говорит "будет-будет", а когда будет?..", — объясняет "Телеграфу" местный депутат Наталья Розовенко.

И вопрос "когда" здесь главный. Что позволяет местным властям тянуть резину, откладывая это "когда" на годы? Дело в том, что ОТГ, хоть и ответственны за организацию образовательного процесса на своих территориях, ответственности у них никакой.

"Большая беда нашего закона "Об образовании" в том, что там вообще ответственности за его нарушение нет. Поэтому закон не работает. Формально, это закон, но по сути — декларация намерений. Если бы там была предусмотрена ответственность, у нас сегодня вообще было бы другое образование", — подчеркивает Ликарчук.

"В украинском законодательстве существует очень четкий дисбаланс между правами местных общин и их обязанностью соблюдать обеспечение прав, в частности в образовании. Я наблюдаю большое количество нарушений прав в образовании со стороны местных общин из-за того, что они имеют самостоятельность, но не имеют обязательств соблюдать права. Нужны изменения в законодательство для того, чтобы были механизмы защиты прав от произвола местных общин", — добавляет Горбачев.

Это значит, что родители ничего поделать не могут? Не совсем.

"Можно написать обращение к депутатам, к своему председателю территориальной громады, пойти на прием, обратиться к председателям фракций местного совета. Нужно писать обращение на народных депутатов, которые напишут обращение по резервам школы, спросят как ОТГ собирается решать вопрос, возможно, нужно, чтобы областной департамент образования посмотрел на ситуацию и побеседовал с ОТГ: местным управлением образования и председателем", — объясняет Наталья Пипа.

"Прежде всего — это контролировать действия местных властей, в частности использование средств местного бюджета и распределения земель. Это можно делать через официальные запросы в органы власти, проверять решения относительно земельных участков. При выявлении нарушений важно придавать проблеме публичности, разглашать проблему, факты нарушений в медиа, Поэтому петиции, акции протеста родителей, жителей общины с требованием наконец решить образовательные вопросы будут побуждать власть к действиям", — резюмировал Сергей Горбачев.