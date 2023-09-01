Море цветов, вышиванки и флаги: как отметили 1 сентября киевские школьники (эксклюзивные фото)

В условиях полномасштабной войны украинские дети идут в школу.

В пятницу, 1 сентября, в Украине стартует новый учебный год и отмечается День знаний. Особенно важен этот день для первоклашек, которые впервые сядут за парты.

Как сообщили в МОН, в украинские школы в новом учебном году пойдут 340 тысяч детей.

Следует отметить, что в зависимости от региона и условий безопасности, каждое учебное заведение по своему усмотрению выбирает формат обучения.

Некоторые школы начали учебный год с очного обучения и организовали праздничные линейки и торжества.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на празднике Первого звонка в одной из киевских школ.

Большинство школьников вместо классического костюма надели национальную вышиванку. Украинские флаги, вышиванки, цветы, улыбающиеся дети и взволнованные родители — именно такими трогательными моментами запомнится праздничная линейка и первый звонок в этой школе.

Большинство детей надели вышиванки

Все радостные и улыбающиеся

Почти каждый ученик держит флажок

Школьная линейка в киевской школе

А эти школьники сегодня впервые сядут за парты

Вот так раздался первый звонок в новом учебном году

Учителя поздравляют школьников

А для этих школьников впервые раздался звонок

Фото: Ян Доброносов

Отметим, что для школьников в Кривом Роге учебный год начался с сирен. Из-за российской агрессии дети были вынуждены проводить празднование в бомбоубежищах.