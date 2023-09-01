Море цветов, вышиванки и флаги: как отметили 1 сентября киевские школьники (эксклюзивные фото)
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В условиях полномасштабной войны украинские дети идут в школу.
В пятницу, 1 сентября, в Украине стартует новый учебный год и отмечается День знаний. Особенно важен этот день для первоклашек, которые впервые сядут за парты.
Как сообщили в МОН, в украинские школы в новом учебном году пойдут 340 тысяч детей.
Следует отметить, что в зависимости от региона и условий безопасности, каждое учебное заведение по своему усмотрению выбирает формат обучения.
Некоторые школы начали учебный год с очного обучения и организовали праздничные линейки и торжества.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на празднике Первого звонка в одной из киевских школ.
Большинство школьников вместо классического костюма надели национальную вышиванку. Украинские флаги, вышиванки, цветы, улыбающиеся дети и взволнованные родители — именно такими трогательными моментами запомнится праздничная линейка и первый звонок в этой школе.
Фото: Ян Доброносов
Отметим, что для школьников в Кривом Роге учебный год начался с сирен. Из-за российской агрессии дети были вынуждены проводить празднование в бомбоубежищах.