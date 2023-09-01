Война внесла свои коррективы: сколько школ в Украине приступили к работе 1 сентября

Дети в Украине продолжают учиться даже во время войны: статистика

В Украине на 1 сентября начался образовательный процесс, однако, не все ученики смогут сесть за парты оффлайн — 3 750 украинских школ повреждены и полностью разрушены российскими ракетами и бомбами.

Тем не менее, начался второй учебный год во время полномасштабного вторжения в РФ. Дети будут учиться по разным формам: очной, заочной и смешанной, сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

В настоящее время в Украине функционируют 12 394 школы. Согласно статистике, образовательные учреждения будут работать по:

очной формой – 6 577 (53,1%),

смешанной – 3 362 (27,1%),

дистанционной – 2455 (19,8%).

Всего в украинских школах обучаются 3623169 детей. При этом:

очно — 1 626 827 (44,9%),

по смешанной системе — 1 112 363 (30,7%),

дистанционно — 883 979 (24,4%).

Ранее "Телеграф" писал, чего ждать украинским школьникам от нового учебного года.