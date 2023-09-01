Війна внесла свої корективи: скільки шкіл в Україні розпочали роботу 1 вересня

Діти в Україні продовжують навчатися навіть під час війни: статистика

В Україні станом на 1 вересня розпочався освітній процес, проте, не всі учні зможуть сісти за парти офлайн — 3 750 українських шкіл пошкоджені і повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами.

Попри те, розпочався другий навчальний рік під час повномасштабного вторгнення рф. Діти навчатимуться за різними формами: очній, заочній та змішаній, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Наразі в Україні функціонують 12 394 школи. Згідно зі статистикою, освітні заклади працюватимуть за:

очною формою – 6 577 (53,1%),

змішаною – 3 362 (27,1%),

дистанційною – 2 455 (19,8%).

Всього в українських школах навчаються 3 623 169 дітей. При цьому:

очно — 1 626 827 (44,9%),

за змішаною системою — 1 112 363 (30,7%),

дистанційно — 883 979 (24,4%).

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати українським школярам від нового навчального року.