З Днем знань! Найкращі листівки з привітаннями для вчителів на 1 вересня
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1 вересня не забудьте привітати вчителів, працю яких важко переоцінити
У 2023 році свято 1 вересня випало на п’ятницю. У цей день у школах проходять урочисті заходи, на жаль, через війну з рф багато навчальних закладів зможуть організувати лише онлайн-лінійки.
У День знань прийнято вітати не лише школярів, а й їхніх учителів. Саме педагоги – провідники та відкривачі для дітей, які залишаються з ними поряд довгі 11 років.
"Телеграф" розміщує гарні листівки із Днем знань, якими можна привітати 1 вересня класного керівника та інших вчителів. Побажайте працівникам сфери освіти здоров’я, миру, терпіння та вдячних учнів. Ви можете завантажити зображення на свій гаджет, щоб відправити адресату у будь-якому месенджері.
З Днем знань: вітання вчителям
Вчитель – важлива особистість у житті кожного школяра. Нехай новий навчальний рік принесе вчителям лише радість та натхнення!
Найкращі картинки з 1 вересня для вчителів
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві освіти та науки України запевняють про забезпечення сучасними підручниками всіх навчальних закладів. Концепція "Нова українська школа" продовжує реалізовуватись, докладніше про це розповідає голова МОН Оксен Лісовий.