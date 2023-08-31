С Днем знаний! Лучшие открытки с поздравлениями для учителей на 1 сентября
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1 сентября не забудьте поздравить учителей, труд которых сложно переоценить
В 2023 году праздник 1 сентября выпал на пятницу. В этот день в школах проходят торжественные мероприятия, к сожалению, из-за войны с рф многие учебные заведения смогут организовать лишь онлайн-линейки.
В День знаний принято поздравлять не только школьников, а и их учителей. Именно педагоги – проводники и открыватели для детей, которые остаются с ними рядом долгие 11 лет.
"Телеграф" размещает красивые открытки с Днем знаний, которыми можно поздравить 1 сентября классного руководителя и других учителей. Пожелайте работникам сферы образования здоровья, мира, терпения и благодарных учеников. Вы можете скачать изображение на свой гаджет, чтобы отправить адресату в любом мессенджере.
С Днем знаний: поздравления учителям
Учитель – важная личность в жизни каждого школьника. Пусть новый учебный год принесет учителям только радость и вдохновение!
Лучшие картинки с 1 сентября для учителей
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Министерстве образования и науки Украины заверяют об обеспечении современными учебниками всех учебных заведений. Концепция "Новая украинская школа" продолжает реализовываться, подробнее об этом рассказывает глава МОН Оксен Лисовой.