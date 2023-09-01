Море квітів, вишиванки и прапори: як відзначили 1 вересня київські школярі (ексклюзивні фото)

В умовах повномасштабної війни українські діти йдуть до школи.

У п'ятницю, 1 вересня, в Україні стартує новий навчальний рік і відзначається День знань. Особливо важливий цей день для першачків, які вперше сядуть за парти.

Як повідомили в МОН, в українські школи у новому навчальному році підуть 340 тисяч дітей.

Слід відзначити, що залежно від регіону та умов безпеки, кожен навчальний заклад на власний розсуд обирає формат навчання.

Деякі школи почали навчальний рік з очного навчання та організували святкові лінійки та урочистості.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на святі Першого дзвоника в одній із київських шкіл.

Більшість школярів замість класичного костюма одягли національну вишиванку. Українські прапори, вишиванки, квіти, усміхнені діти та схвильовані батьки — саме такими щемливими моментами запам'ятається святкова лінійка та перший дзвінок в цій школі.

Більшість дітей вдягнули вишиванки

Всі радісні і усміхнені

Майже кожен учень тримає прапорець

Шкільна лінійка в київській школі

А ці школярі сьогодні вперше сядуть за парти

Ось так пролунав перший дзвоник у новому навчальному році

Вчителі вітають учнів

А для цих школяриків вперше пролунав дзвінок

Фото: Ян Доброносов

Відзначимо, що для школярів у Кривому Розі навчальний рік розпочався із сирен. Через російську агресію діти були змушені проводити святкування у бомбосховищах.