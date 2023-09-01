Море квітів, вишиванки и прапори: як відзначили 1 вересня київські школярі (ексклюзивні фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В умовах повномасштабної війни українські діти йдуть до школи.
У п'ятницю, 1 вересня, в Україні стартує новий навчальний рік і відзначається День знань. Особливо важливий цей день для першачків, які вперше сядуть за парти.
Як повідомили в МОН, в українські школи у новому навчальному році підуть 340 тисяч дітей.
Слід відзначити, що залежно від регіону та умов безпеки, кожен навчальний заклад на власний розсуд обирає формат навчання.
Деякі школи почали навчальний рік з очного навчання та організували святкові лінійки та урочистості.
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на святі Першого дзвоника в одній із київських шкіл.
Більшість школярів замість класичного костюма одягли національну вишиванку. Українські прапори, вишиванки, квіти, усміхнені діти та схвильовані батьки — саме такими щемливими моментами запам'ятається святкова лінійка та перший дзвінок в цій школі.
Фото: Ян Доброносов
Відзначимо, що для школярів у Кривому Розі навчальний рік розпочався із сирен. Через російську агресію діти були змушені проводити святкування у бомбосховищах.