Под звуки сирен и в бомбоубежище: первый звонок украинских детей пробирает до слез (видео)

россия страна-террорист

Первое сентября — День знаний и первый учебный день для украинских детей в 2023 проходит под звуки сирен. Из-за российской агрессии школьники вынуждены прятаться от перманентных атак в бомбоубежищах. Но они не унывают — поют патриотические песни и верят в победу наших защитников.

Такое первое сентября, например, путин устроил детям в Кривом Роге. Эти кадры не могут не трогать.

"Если раньше 1 сентября вызвало только печаль по окончании каникул, теперь в большинстве своем ученики мечтают о возвращении в свои классы, а учителя — чтобы не приходилось эвакуировать и успокаивать в убежищах детей", — пишут авторы видео.

Современная реальность для украинских детей пробирает до слез наших сограждан, которые массово оставляют "реакции" под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько школ в Украине приступили к работе 1 сентября.

Также мы сообщали о том, чего ждать украинским школьникам от нового учебного года. В некоторых школах стремление руководства выполнить рекомендации министерства в сочетании с ограниченными возможностями заведения привело к появлению крайне сомнительных расписаний занятий.