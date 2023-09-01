Новые даты церковных праздников в Украине с 1 сентября: история перехода и новый календарь

Дискуссии о переходе на новый стиль длились годы

Этим летом, 27 июля 2023 года, в Соборе святой Софии в Киеве данное решение было окончательно утверждено. Переход на новоюлианский календарь был поддержан Поместным Собором — это высший орган управления в ПЦУ, который созывается главой церкви, Митрополитом Киевским регулярно каждые пять лет или во внеочередном порядке. В Поместный Собор входят архиереи, священнослужители, монахи и миряне от каждой епархии. Также с 1 сентября на новый стиль переходит Украинская греко-католическая церковь.

Еще в 2019 году отказ от юлианского календаря казался чем-то из области фантастики — тогда в ПЦУ опасались, что люди не воспримут реформу. Представители церкви боялись, что люди все равно будут праздновать по старому стилю и ходить по привычным датам в УПЦ Московского патриархата, где переходить на новый стиль, совпадающий с западноевропейским, и не собирались. Хотя еще в 2017 году в Украине, с прицелом на европейское будущее, сделали выходным днем 25 декабря — Рождество у католиков. Позже церковным приходам было разрешено по желанию проводить в декабре рождественские богослужения.

Но полномасштабная война россии против Украины, которая началась с ракетного обстрела Киева ранним утром 24 февраля 2022 года, существенно поменяла мнение украинцев. Для сравнения, в 2021 году за переход на новый стиль высказывались лишь чуть больше четверти украинцев — 26%, а 58% были против. По данным социологов, опубликованных в декабре 2022 года, на этот момент только меньше трети (31%) выступали за сохранение старых порядков, принятых в русской церкви, а переход на новый стиль поддерживала уже почти половина украинцев.

Чем отличается новоюлианский календарь от юлианского

Новоюлианский календарь намного более точный, чем юлианский, и немного точнее, чем григорианский. Средняя продолжительность года в этих календарях составляет:

юлианский (старый стиль) — 365,25 суток;

григорианский — 365,2425 суток;

новоюлианский (новый стиль) — 365,2422 суток.

На сегодняшний день, в том числе из-за разного количества високосных годов, юлианский календарь отстает уже на 13 дней, и эта разница продолжает потихоньку увеличиваться. По расчетам астрономов, к 2300 году разница составит уже 16 дней. А с григорианским календарем, принятым в большинстве цивилизованных стран мира, новоюлианский календарь будет полностью совпадать до 2800 года.

Переход на новоюлианский календарь — что это значит для украинцев

Новый церковный календарь 2023 года вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 сентября. Именно в эту дату начинается новый церковный год, который завершился в августе Ореховым Спасом.

Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами. При этом и ПЦУ, и УГКЦ сохранили действующую Пасхалию — методику расчета даты Пасхи.

Когда Украина отмечает церковные праздники по новому календарю

Рождество и Покров Пресвятой Богородицы в этом году празднуется 8 сентября и 1 октября, День святого Николая и Рождество — 6 и 25 декабря. Крещение будет отмечаться 6 января, Благовещение — 25 марта, Ивана Купала — 24 июня, а Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы — 6 и 15 августа.

Новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года

Ранее мы опубликовали полный календарь церковных праздников на сентябрь 2023. Вы можете узнать, когда отмечается праздник Вера, Надежда, Любовь и что значит этот и другие церковные праздники в сентябре.