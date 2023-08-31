Рождество Богородицы и День святой Софии: новые даты церковных праздников в сентябре

Даты непереходящих праздников сдвигаются на две недели

Поместный Собор, высший орган управления Православной церкви Украины, в июле утвердил решение о переходе ПЦУ на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Это означает, что православные праздники в Украине с фиксированной датой теперь будут отмечаться в другие дни.

Православные праздники в сентябре 2023 года

В этом месяце таких дат всего три:

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Этот большой праздник посвящен появлению на свет Девы Марии, матери Иисуса Христа, великой праведницы и покровительницы верующих. В честь этого события в Украине и других православных странах построено много храмов. По верованиям христиан, Успение Пресвятой Богородицы означает, что все праведники попадут на небеса.

— Рождество Пресвятой Богородицы. Этот большой праздник посвящен появлению на свет Девы Марии, матери Иисуса Христа, великой праведницы и покровительницы верующих. В честь этого события в Украине и других православных странах построено много храмов. По верованиям христиан, Успение Пресвятой Богородицы означает, что все праведники попадут на небеса. 14 сентября — Воздвижение Креста Господня. Празднуется христианами в память об обретении креста, найденном возле горы Голгофы в Иерусалиме, на котором распяли Спасителя Иисуса Христа.

— Воздвижение Креста Господня. Празднуется христианами в память об обретении креста, найденном возле горы Голгофы в Иерусалиме, на котором распяли Спасителя Иисуса Христа. 17 сентября — День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По преданиям, данные Софией своим дочерям имена символизируют христианские добродетели. Мученицы подверглись гонениям, но не отреклись от своей веры в Христа-Спасителя.

Календарь церковных праздников на сентябрь 2023

Ранее мы писали, что погода в Украине в сентябре 2023 удивит жителей страны. Прогноз погоды на сентябрь "Телеграфу" озвучил кандидат географических наук, украинский синоптик Игорь Кибальчич.