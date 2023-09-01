Праздник 1 сентября: что нельзя делать на Андрея Тепляка, чтобы на вас не обрушились проблемы

Не стоит ремонтировать обувь и чинить одежду в этот день

Святого мученика Андрея Стратилата Таврийского православные христиане вспоминают в эту пятницу. Он был известным военным лидером в своей жизни. Среди людей этот день также известен как Андрей Тепляк, потому что 1 сентября обычно сопровождается теплыми южными ветрами. Также сегодня празднуют начало нового учебного года — День знаний.

На Андрея Тепляка обычно морковь и свекла уже поспевают, и начинается процесс их сборки. Наши предки говорили, что пришло время поклониться огороду.

Вообще свеклу применяли в борьбе с зубной болью, ночными бессонницами и заболеваниями глаз. Именно в этот день подавали самые разнообразные блюда с добавлением свеклы, полагая, что это обеспечит удачный год.

Что нельзя делать 1 сентября

Обсуждать чужие проблемы — к масштабным финансовым проблемам.

Откладывать решение важных дел. Не стоит переносить на другой день запуск нового проекта, смену работы, поездку, иначе удачный шанс будет нескоро.

Чинить обувь и одежду тем, кто собирается в путешествие — поездка или сорвется, или окажется неудачной.

Жаловаться на свою жизнь — проблем станет больше.

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