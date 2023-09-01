Нові дати церковних свят в Україні з 1 вересня: історія переходу та новий календар

Дискусії про перехід на новий стиль тривали роками

Цього літа, 27 липня 2023 року, у Соборі святої Софії в Києві це рішення було остаточно затверджено. Перехід на новоюліанський календар був підтриманий Помісним Собором — це найвищий орган управління у ПЦУ, який скликається главою церкви, Митрополитом Київським регулярно кожні п’ять років чи позачергово. До Помісного Собору входять архієреї, священнослужителі, ченці та миряни від кожної єпархії. Також із 1 вересня на новий стиль переходить Українська греко-католицька церква.

Ще у 2019 році відмова від юліанського календаря видавалася чимось з області фантастики — тоді у ПЦУ побоювалися, що люди не сприймуть реформи. Представники церкви боялися, що люди все одно святкуватимуть за старим стилем і ходитимуть за звичними датами в УПЦ Московського патріархату, де переходити на новий стиль, що збігається із західноєвропейським, і не збиралися. Хоча ще 2017 року в Україні, з прицілом на європейське майбутнє, зробили вихідним днем 25 грудня — Різдво католиків. Пізніше церковним парафіям було дозволено за бажанням проводити у грудні різдвяні богослужіння.

Але повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася з ракетного обстрілу Києва рано вранці 24 лютого 2022 року, суттєво змінила думку українців. Для порівняння, у 2021 році за перехід на новий стиль висловлювалися лише трохи більше ніж чверть українців — 26%, а 58% були проти. За даними соціологів, опублікованими в грудні 2022 року, на той момент лише менше третини (31%) виступали за збереження старих порядків, прийнятих у російській церкві, а перехід на новий стиль підтримувала майже половина українців.

Чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського

Новоюліанський календар набагато точніший, ніж юліанський, і трохи точніше, ніж григоріанський. Середня тривалість року у цих календарях становить:

юліанський (старий стиль) — 365,25 доби;

григоріанський — 365,2425 доби;

новоюліанський (новий стиль) — 365,2422 доби.

На сьогодні, зокрема й через різну кількість високосних років, юліанський календар відстає вже на 13 днів, і ця різниця продовжує поступово збільшуватися. За розрахунками астрономів, до 2300 різниця складе вже 16 днів. А з григоріанським календарем, прийнятим у більшості цивілізованих країн світу, новоюліанський календар повністю збігатиметься до 2800 року.

Перехід на новоюліанський календар – що це означає для українців

Новий церковний календар 2023 року набирає чинності від сьогодні, 1 вересня. Саме цієї дати починається новий церковний рік, який завершився в серпні Горіховим Спасом.

Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями. При цьому і ПЦУ, і УГКЦ зберегли Пасхалію, що діє, — методику розрахунку дати Великодня.

Коли Україна відзначає церковні свята за новим календарем

Різдво та Покрова Пресвятої Богородиці цього року святкується 8 вересня та 1 жовтня, День святого Миколая та Різдво – 6 та 25 грудня. Хрещення відзначатиметься 6 січня, Благовіщення – 25 березня, Івана Купала – 24 червня, а Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці – 6 та 15 серпня.

Новий церковний календар з 1 вересня 2023 року

Раніше ми опублікували повний календар церковних свят на вересень 2023 року. Ви можете дізнатися, коли відзначається свято Віра, Надія, Любов і що означає це та інші церковні свята у вересні.