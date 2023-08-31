Різдво Богородиці та День святої Софії: нові дати церковних свят у вересні

Дати неперехідних свят зсуваються на два тижні

Помісний Собор, найвищий орган управління Православної церкви України, у липні ухвалив рішення про перехід ПЦУ на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року. Це означає, що православні свята в Україні з фіксованою датою відзначатимуться в інші дні.

Православні свята у вересні 2023 року

Цього місяця таких дат всього три:

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці. Це велике свято присвячене появі на світ Діви Марії, матері Ісуса Христа, великої праведниці та покровительки віруючих. На честь цієї події в Україні та інших православних країнах збудовано багато храмів. За віруваннями християн, Успіння Пресвятої Богородиці означає, що всі праведники потраплять на небо.

— Різдво Пресвятої Богородиці. Це велике свято присвячене появі на світ Діви Марії, матері Ісуса Христа, великої праведниці та покровительки віруючих. На честь цієї події в Україні та інших православних країнах збудовано багато храмів. За віруваннями християн, Успіння Пресвятої Богородиці означає, що всі праведники потраплять на небо. 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього. Святкується християнами на згадку про хрест, знайдений біля гори Голгофи в Єрусалимі, на якому розіп’яли Спасителя Ісуса Христа.

— Воздвиження Хреста Господнього. Святкується християнами на згадку про хрест, знайдений біля гори Голгофи в Єрусалимі, на якому розіп’яли Спасителя Ісуса Христа. 17 вересня — День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. За переказами, дані Софією своїм дочкам імена символізують християнські чесноти. Мучениці зазнали гонінь, але не зреклися своєї віри в Христа-Спасителя.

Календар церковних свят на вересень 2023

Раніше ми писали, що погода в Україні у вересні 2023 року здивує мешканців країни. Прогноз погоди на вересень "Телеграфу" озвучив кандидат географічних наук, український синоптик Ігор Кібальчич.