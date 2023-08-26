Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці 2023 року: історія та традиції свята

Перекази про тілесне піднесення Богоматері на Небо поділяють і православні християни, і католики

Церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці українці, як і інші християни східного обряду, цього року відзначають 28 серпня. Перед цим, з 14 по 27 серпня, триває Успенський пост 2023 року.

Успіння Пресвятої Богородиці — історія та сенс свята

Це світле свято, також відоме як Перша Пречиста або Успення, означає закінчення земного життя матері Ісуса Христа. Він відзначається як велика урочистість — Пречиста Богородиця, завжди Діва Марія, завершивши земне життя, була прийнята тілом і душею у небесну славу.

Християни вірять, що історія Діви Марії вчить, як прославляти Спасителя Ісуса Христа – одна із творінь Божих, вона вже на небесах. Згідно з церковними канонами, її історія запрошує вийти за межі звичного способу посилювати труднощі. Діва Марія служить прикладом вірянам і вчить їх дивитися на життя через іншу призму, як би кажучи, що серця людей більші за їхні гріхи. Це не означає, що у житті немає труднощів. Йдеться про те, щоб цінувати те, що чудове та добре в житті. Таким чином, навіть проблеми розглядатимуться у належному світлі.

Свято Успіння належить до найстаріших Богородичних свят. Цього дня у храмах та церквах відбуваються урочисті служби, віряни відвідують храми, віддаючи данину перемозі життя над смертю. Люди моляться і ставлять свічки за упокій тих, хто пішов, і здоров’я тих, хто нині живе.

Раніше ми розповідали, що календар церковних свят із фіксованою датою зміниться в Україні з 1 вересня 2023 року. Після набуття чинності новим церковним календарем Успіння Пресвятої Богородиці відзначатиметься 15 серпня.