Що категорично заборонено робити у Горіховий Спас 29 серпня: головні заборони

29 серпня в Україні святкується Третій Спас, його ще називають Хлібним чи Горіховим Спасом

Цього понеділка у народі відзначають Горіховий Спас — третій за рахунком Спас після Медового (14 серпня) та Яблучного (19 серпня). Спас 29 серпня ще називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним та Нерукотворним.

За церковним календарем, це перенесення 994 року з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа. Горіховим Спасом його прозвали тому, що до кінця літа дозрівають лісові горіхи і можна почати їх збирати. Вважалося, що горіхи 29 серпня мають лікувальні властивості, тому ними запасалися на зиму.

Цього дня у церквах заведено освячувати плоди нового врожаю, а потім пригощати ними своїх близьких, родичів, сусідів. Також у свято готують страви з освячених продуктів, у тому числі з горіхами. Цього дня можна приготувати смачний салат із волоськими горіхами або справжню арахісову пасту, яку обов’язково полюблять дітки.

"Телеграф" розповідає про головні заборони народного свята 29 серпня.

Горіховий Спас-2022: що не можна робити цього дня

Займатися тяжкою фізичною роботою.

Сваритися, лаятись, лихословити і бажати іншим зла.

Відмовляти в їжі та милостині бідним та мандрівникам.

Розпивати алкогольні напої та влаштовувати галасливі гуляння. Цей день слід провести безшумно і в молитві.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочивають у серпні 2022 року.