Як зробити справжню арахісову пасту вдома: неймовірно простий рецепт до Горіхового Спасу-2022

Все дуже просто! Потрібно лиш арахіс та блендер

Неймовірно смачний рецепт арахісової пасти, яку можна легко приготувати в домашніх умовах до свята Горіхового Спасу 29 серпня.

Секрет полягає у тому, що потрібно змелювати лише сам арахіс, наприклад без меду, відмічає фудблогерка Юлія Корецька. Тільки вже у готову пасту можна додати розтоплений мед, кусочки шоколаду, горішків або розтоплений шоколад (білий, молочний чи чорний) тощо. Тут вже можна фантазувати.

За такою самою схемою можна зробити будь-яку іншу горіхову пасту: кунжутну, мигдальну, кеш'ю тощо.

Як зробити арахісову пасту своїми руками

250-300 г арахісу промиваємо водою за бажанням (арахіс дуже брудний!) та підсушуємо у духовці при 135-145°. Чистимо арахіс. Пересипаємо арахіс у чашу блендера, подрібнюємо спочатку до стану крихти, а потім поступово змелюємо до стану пасти, помішуючи час від часу.

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