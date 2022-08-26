Горіховий Спас у 2022-му: коли відзначають свято та що не дозволяється робити цього дня

Горіховий, або Хлібний Спас, українці відзначать у найближчий понеділок

Наприкінці літа українці святкуватимуть не лише Успіння Пресвятої Богородиці, а й Горіховий Спас — третій спас після Медового та Яблучного.

"Телеграф" розповідає, якого числа відзначається Третій Спас у 2022 році, а також, що забороняється робити в це народне свято.

Горіховий Спас: коли відзначають у 2022 році, традиції свята

Наступного дня після свята Успіння Богородиці 28 серпня православні християни святкують Горіховий Спас, який також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним та Нерукотворним. Свято має фіксовану дату, тому 2022 року відзначається 29 серпня — найближчого понеділка.

Горіховий Спас у народі символізує закінчення збору врожаю. Він присвячений Ісусу Христу. За церковним календарем, свято пов’язане з перенесенням нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя в 944 році.

Цього дня у церквах заведено освячувати плоди нового врожаю. Вважалося, що горіхи в цей день мають лікувальні властивості, тому ними запасалися на зиму, робили з них настоянку — в морозну пору року нею рятувалися від застуд та хвороб суглобів.

У народне свято можна накривати багатий стіл, оскільки до цього часу вже закінчується суворий Успенський піст.

Горіховий Спас у 2022 році: що не можна робити у свято

Відмовляти в милостині нужденним.

Лінуватися і ледарювати.

Сваритися, лаятись, бажати комусь зла.

Переїдати та зловживати алкоголем.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочивають у серпні 2022 року.