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З Горіховим Спасом 2022! Найкращі привітання у листівках українською мовою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Горіховий Спас у 2022 році випадає на понеділок 29 серпня
Горіховий Спас у 2022 році випадає на понеділок 29 серпня

Це останній Спас у році, третій за рахунком

Горіховий або Хлібний Спас традиційно святкується наприкінці літа — 29 серпня. 2022 року народне свято випадає на понеділок.

Горіховий Спас відзначається наступного дня після свята Успіння Богородиці. Це третій останній Спас після Медового (14 серпня) та Яблучного (19 серпня) Спасів. За церковним календарем, свято пов’язане з перенесенням нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя 944 року.

З Горіховим Спасом обов’язково треба привітати близьких, а гарні, яскраві листівки українською вам у цьому допоможуть. Для цього випадку "Телеграф" підготував відповідні вітальні картинки до свята, які ви можете відправити своїм рідним у соцмережі чи месенджері.

листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022
листівка з горіховим хлібним спасом 29 серпня 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочивають у серпні 2022 року.

Теги:
#Горіховий Спас #Поздоровлення #Свята #Листівки