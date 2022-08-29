С Ореховым Спасом 2022! Лучшие поздравления в открытках на украинском языке

Это последний Спас в году, третий по счету

Ореховый, или Хлебный Спас традиционно празднуется в конце лета — 29 августа. В 2022 году народный праздник выпадает на понедельник.

Ореховый Спас отмечается на следующий день после праздника Успения Богородицы. Это третий последний Спас после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа) Спасов. По церковному календарю, праздник связан с переносом нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь в 944 году.

С Ореховым Спасом обязательно нужно поздравить близких, а красивые, яркие открытки на украинском языке вам в этом помогут. Для этого случая "Телеграф" подготовил соответствующие поздравительные картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным в соцсети или мессенджере.

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