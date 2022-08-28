Ореховый Спас-2022: поздравления в красочных открытках и картинках для близких

В народе Третий Спас еще называют Хлебным, Малым, Холодным

В последнем летнем месяце есть много праздников, которые имеют чрезвычайную важность для верующих людей. В числе таких и третий августовский Спас — Ореховый.

По окончании Успенского поста, после праздника Успения Пресвятой Богородицы, 29 августа православная церковь вспоминает о событии, которое произошло в 944 году — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа. В народе праздник получил название Ореховый Спас, который также называют Хлебным, Полотняным, Малым, Холодным и Нерукотворным.

В 2022 году Третий Спас после Медового и Яблочного Спасов выпадает на понедельник. В этот день "Телеграф" предлагает читателям выбрать из нашей подборки красивую открытку и поздравить ею своих близких, друзей и просто знакомых с помощью любой соцсети или мессенджера.

Читайте также: Категория Поздравления Успение Пресвятой Богородицы 2022: красивые поздравления в картинках и открытках Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дней украинцы отдыхают в августе 2022 года.