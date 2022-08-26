Ореховый Спас в 2022-м: когда отмечают праздник и что не разрешается делать в этот день

Ореховый, или Хлебный Спас, украинцы отметят в ближайший понедельник

В конце лета украинцы будут праздновать не только Успение Пресвятой Богородицы, но и Ореховый Спас — третий спас после Медового и Яблочного.

"Телеграф" рассказывает, какого числа отмечается Третий Спас в 2022 году, а также, что запрещается делать в этот народный праздник.

Ореховый Спас: когда отмечают в 2022 году, традиции праздника

На следующий день после праздника Успения Богородицы 28 августа, православные христиане празднуют Ореховый Спас, который также называют Хлебным, Полотняным, Малым, Холодным и Нерукотворным. Праздник имеет фиксированную дату, поэтому в 2022 году отмечается 29 августа — в ближайший понедельник.

Ореховый Спас в народе символизирует окончание сбора урожая. Он посвященный Иисусу Христу. По церковному календарю, праздник связан с переносом нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь в 944 году.

В этот день в церквях принято освящать плоды нового урожая. Считалось, что орехи в этот день обладают лечебными свойствами, поэтому ими запасались на зиму, делали из них настойку — в морозное время года ею спасались от простуд и болезни суставов.

В народный праздник можно накрывать богатый стол, так как к этому времени уже заканчивается строгий Успенский пост.

Ореховый Спас в 2022 году: что нельзя делать в праздник

Отказывать в подаянии нуждающимся.

Лениться и бездельничать.

Ссориться, ругаться, желать кому-нибудь зла.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

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