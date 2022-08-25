Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы-2022: дата, что можно и нельзя делать в праздник

28 августа необходимо посетить церковь и помолиться Богородице

Уже на этой неделе, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает один из двенадцати крупнейших христианских праздников — Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается праздник в этом году, а также, что можно и нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы-2022.

Успения Пресвятой Богородицы в 2022 году: дата

Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии. Согласно описаниям в Евангелие, через 3 дня после смерти Богородицы апостол Фома захотел попрощаться с ней. Но зайдя в пещеру он обнаружил, что в гробу лежит только погребальную ткань. Святая Мария предстала перед апостолами в сиянии с ангелами и воскликнула: "Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни".

У этого праздника фиксированная дата. Он отмечается ежегодно 28 августа. На следующий день после праздника Успения Богородицы, 29 августа, православные христиане отметят Ореховый Спас.

Что нужно делать в праздник Успения Богородицы-2022

28 августа христиане посещают церковь. В этот день они приходят к иконе с изображением Богородицы, принося ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и, обязательно, огурцы. В православный праздник в 2022 году можно накрывать богатый стол, так как к этому времени закончится Успенский пост.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы-2022

Ругаться и ссориться.

Ходить босиком по росе.

Надевать старую или неудобную обувь.

Незамужней девушке разговаривать с кем-то с утра.

Злоупотреблять алкоголем.

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