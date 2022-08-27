Успение Пресвятой Богородицы 2022: красивые поздравления в картинках и открытках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 81
Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии.
Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Это один из двенадцати крупнейших христианских праздников, установлен в память о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.
В этот день верующие стараются посещать церковь, чтобы помолится перед иконой с изображением Богородицы, а также многие приносят святой цветы. Также, на Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.
Не забудьте поздравить своих близких с этим великим праздником. Открытки и картинки с Успением Пресвятой Богородицы вы найдете в нашем материале.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.