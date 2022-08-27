Успение Пресвятой Богородицы 2022: красивые поздравления в картинках и открытках

Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Это один из двенадцати крупнейших христианских праздников, установлен в память о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.

В этот день верующие стараются посещать церковь, чтобы помолится перед иконой с изображением Богородицы, а также многие приносят святой цветы. Также, на Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

Не забудьте поздравить своих близких с этим великим праздником. Открытки и картинки с Успением Пресвятой Богородицы вы найдете в нашем материале.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки

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