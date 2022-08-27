Успіння Пресвятої Богородиці 2022: красиві привітання у картинках та листівках

Це свято символізує кінець життя землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.

Щороку 28 серпня православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, встановлене на згадку про смерть Божої Матері, Святої Діви Марії.

Цього дня віряни намагаються відвідувати церкву, щоб помолитися перед іконою із зображенням Богородиці, а також багато хто приносить святі квіти. Також, на Успіння було заведено займатися рукоділлям та солити різні овочі, фрукти та обов’язково огірки.

Не забудьте привітати своїх близьких із цим великим святом. Листівки та картинки з Успінням Пресвятої Богородиці ви знайдете у нашому матеріалі.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

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