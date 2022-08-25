Коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці-2022: дата, що можна і не можна робити в свято

28 серпня необхідно відвідати церкву та помолитися Богородиці

Вже цього тижня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається цьогорічне свято, а також, що можна і не можна робити у свято Успіння Пресвятої Богородиці-2022.

Успіння Пресвятої Богородиці у 2022 році: дата

Це свято символізує кінець життя на землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії. Згідно з описами в Євангеліє, через 3 дні після смерті Богородиці апостол Фома захотів попрощатися з нею. Але зайшовши в печеру він виявив, що в труні лежить лише похоронна тканина. Свята Марія постала перед апостолами в сяйві з ангелами і вигукнула: "Радійте! Бо я з вами у всі дні".

Це свято має фіксовану дату. Воно відзначається щороку 28 серпня. Наступного дня після свята Успіння Богородиці, 29 серпня, православні християни відзначать Горіховий Спас.

Що потрібно робити у свято Успіння Богородиці-2022

28 серпня християни відвідують церкву. Цього дня вони приходять до ікони із зображенням Богородиці, приносячи їй квіти. Оскільки на цей період припадає закінчення літнього збору врожаю, то також освячують насіння та колоски пшениці.

На Успіння було заведено займатися рукоділлям та солити різні овочі, фрукти та, обов’язково, огірки. У православне свято у 2022 році можна накривати багатий стіл, оскільки до цього часу закінчиться Успенський піст.

Що не можна робити у свято Успіння Богородиці-2022

Лаятися та сваритися.

Ходити босоніж по росі.

Одягати старе чи незручне взуття.

Незаміжній дівчині розмовляти з кимось із ранку.

Зловживати алкоголем.

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