Успенский пост 2022: когда начнется и что нельзя есть в этот период

У православных верующих Успенский пост стартует ежегодно с 14 августа

В последнем летнем месяце 2022 года православные христиане будут отмечать немало важных церковных дат. Среди них и строгий многодневный Успенский пост, во время которого под запретом некоторые продукты питания.

"Телеграф" рассказывает, когда начинается и заканчивает Успенский пост в 2022 году, а также, что можно и нельзя есть в этот период.

Успенский пост 2022: дата

Продолжительность Успенского поста каждый год неизменна: он длится 14 дней. Начинается 14 августа, в праздник Медового Спаса, а заканчивается 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы. По строгости этот пост приравнивается к Великому посту.

Успенский пост установлен в честь Успения Пресвятой Богородицы, которое в 2022 году отмечается в воскресенье, 28 августа. Поэтому целью воздержания в этот период является подготовка души и тела христиан ко встрече великого праздника.

Успенский пост 2022: что можно и нельзя есть в этот период

По понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение – к употреблению разрешаются только хлеб, сырые фрукты и овощи, орехи, сухофрукты и мед, компоты и вода. По вторникам и четвергам к столу разрешено подавать горячие блюда без растительного масла. По субботам и воскресеньям – горячие блюда с растительным маслом, также можно выпить немного вина.

19 августа отмечается Преображение Господне (Яблочный спас). В этот день разрешена горячая пища с растительным маслом, вино, рыба.

Под запретом мясные и рыбные продукты, яйца, молочные продукты. Также во время Успенского поста запрещено курить, употреблять алкоголь, участвовать в громких празднованиях, ссориться.

Календарь питания в Успенский пост – что можно и нельзя есть

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